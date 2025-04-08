Сейм Литвы утвердил в первом чтении ужесточение санкций в отношении белорусов

Сейм Литвы утвердил в первом чтении инициативу правительства о продлении еще на год и ужесточении национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России.

На пленарном заседании никто из депутатов не проголосовал против, семеро воздержались.

Как считают в МИД страны, установленный комплекс ограничений является оптимальным и согласованным, на фоне имеющихся угроз эти ограничительные меры необходимы и целесообразны.

Санкции предусматривают приостановку рассмотрения просьб граждан Беларуси и РФ о выдаче временных видов на жительство. Россиянам, пропуск которых в Литву происходит в исключительных случаях, запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента.

Нововведением является автоматическое аннулирование временного вида на жительство для тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку в Беларусь или РФ. Сейму предстоит финальное голосование за весь пакет.

Режим национальных санкций был введен в 2023 году и неоднократно продлевался.