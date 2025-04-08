Польские военные впервые провели стрельбы из новейших танков Abrams

В Польше на полигоне под Познанью танкисты впервые провели стрельбы из танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3. Об этом сообщают польские медиа.

Управлять танками в этой версии польских военных учили специалисты из США.

Командир батальона боевых машин Центра подготовки сухопутных войск (CSWL) подполковник Мацей Лукарский рассказал, что Познанский центр готовит водителей танков в рамках Академии Abrams и продолжает обучать механиков и других членов логистического персонала, обслуживающих эти машины.

"Но в течение последних двух лет Центр также готовит своих инструкторов. В конце этого месяца мы начнем первый курс для экипажей танков на старой версии М1А1, но уже полностью под руководством наших инструкторов из CSWL", – сказал он.

В январе польское Минобороны объявило о поставке в Польшу первых 28 из заказанных 250 танков Abrams M1A2 SEPv3. В свою очередь поставки польской армии 116 машин в старой версии M1A1 были завершены в июне прошлого года.

В дополнение к двум версиям американского танка Abrams польская армия сейчас использует немецкий Leopard 2, корейский K2, а также советский Т-72 и его польскую модернизацию PT-91 Twardy.

В июле прошлого года Соединенные Штаты объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на $2 млрд в рамках масштабной программы модернизации, которая будет включать закупку американского оборонного оборудования.