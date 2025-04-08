ГТК Беларуси пояснил правила временного ввоза авто для личного пользования

Государственный таможенный комитет (ГТК) пояснил правила временного ввоза авто для личного пользования.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) допускается временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС транспорта, зарегистрированного в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, на срок не более одного года. Авто до истечения этого времени могут быть вывезены с таможенной территории ЕАЭС, выпущены в свободное обращение, помещены под таможенные процедуры в порядке, установленном ТК ЕАЭС.

"Таможенное декларирование для завершения временного ввоза и оформления нового временного ввоза на срок до одного года возможно произвести в автодорожном пункте пропуска через государственную границу Беларуси", - говорится в сообщении.

При таких процедурах предусмотрены все виды контроля, необходимые для пропуска, включая пограничный.

Иностранному гражданину может быть отказано во въезде в страну в случае его включения в список лиц, въезд которых запрещен или нежелателен. Такая информация предоставляется лицам, включенным в список, их представителям безвозмездно по их запросам, в том числе через официальный сайт МВД.

Иностранцы, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище, являются физическими лицами, имеющими постоянное место жительства в республике и, соответственно, физическими лицами государств - членов ЕАЭС. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования допускается при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Обеспечение предоставляется таможенному органу в размере суммы пошлин, налогов, которая подлежала бы оплате при выпуске таких транспортных средств в свободное обращение.

В случае, когда не выполнена процедура таможенного декларирования, авто будут задержаны таможенными органами. В случае невывоза транспортного средства с таможенной территории ЕАЭС в срок (один год) наступает срок уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с установленными ставками.

За невывоз с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенных иностранных транспортных средств до истечения срока, в течение которого они могут находиться в ЕАЭС (один год), предусмотрена административная ответственность.