Последнее обновление: 08.04.2025 13:46

В Эстонии предлагают разрешить военным топить подозрительные торговые суда

Парламент Эстонии (Рийгикогу) предлагает наделить Силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Предложенный законопроект вносит изменения в два закона – о Силах обороны и об экономической зоне.

Цель поправок – дать право Военно-морским силам предотвращать такие участившиеся в последнее время инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение других объектов инфраструктуры.

Для этого военным предлагается дать право применять к подозрительному судну военную силу. В крайнем случае военные будут иметь право потопить судно, которое не подчиняется их приказам.

Первое чтение законопроекта должно состояться в среду, 9 апреля.



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