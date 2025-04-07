Россияне втрое увеличили инвестиции в криптовалюты

Жители РФ за последние три года втрое нарастили вложения в криптовалюты. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

В 2022 году медианный размер вложений в цифровые активы на одно домохозяйство составлял 18 тысяч рублей, а в 2024 году увеличился до 45 тысяч рублей.

Средний размер вложений в криптовалюты за три года снизился с 245 тыс. до 189 тыс. рублей, что свидетельствует о растущем числе инвесторов. Тем не менее этот вид активов есть всего лишь у 0,5% домохозяйств.

Регулятор также зафиксировал шестикратный рост вложений в металлические счета — с медианы в 6 тыс. рублей в 2022 году до 38 тыс. рублей в 2024 году. Увеличение показателя в ЦБ связали в том числе с подорожанием золота.

В целом доля домохозяйств, у которых есть любые финансовые активы, выросла за три года с 72,9% до 75,5%. Главным образом это обыкновенные банковские счета и вклады.

Напомним, за второй-третий квартал 2024 года ЦБ оценивал объем проведенных россиянами криптовалютных операций на уровне 4,8 трлн рублей. При этом по состоянию на сентябрь, остатки россиян на криптобиржах уменьшились по сравнению с мартом на 15,8% и составили 651 млрд рублей.

Осенью прошлого года регулятор обязал 19 кредитно-финансовых учреждений проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют.