Подписан указ о внедрении в Беларуси технологии 5G

Лукашенко 1 апреля подписал указ № 139 "О реализации инвестиционного проекта", сообщает его пресс-служба.

"Документ направлен на дальнейшее развитие в Беларуси современной инфраструктуры сетей электросвязи на основе внедрения в интересах государства, граждан и бизнеса новых информационно-коммуникационных технологий", - говорится в комментарии.

Указом, в частности, предусмотрено создание сети сотовой подвижной электросвязи по технологии IMT-2020 (5G) по модели единого инфраструктурного оператора с включением в состав этой сети единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G).

В результате реализации проекта планируется повышение доступности и качества мобильной связи и скорости интернета за счет активного внедрения технологии 5G и увеличения охвата территории страны связью по технологии LTE.