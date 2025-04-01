Последнее обновление: 01.04.2025 16:35

Латвия купит шведские ПЗРК на €190 млн

Латвия приняла решение о закупке переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 NG производства шведской компании Saab Bofors Dynamics на €190 млн.

Согласно информации Министерства обороны Латвии, поставки ПЗРК будут осуществлены в 2026-2030 годах.

Договор стоимостью €190 млн включает в себя поставку 70 пусковых установок с ракетами и учебным оборудованием, пишет портал LSM.

RBS 70 NG позволяет атаковать самолеты, дроны, ракеты и прочие воздушные цели на расстоянии до девяти километров.

Комплекс был разработан шведской оборонной компанией Bofors Defense, которая позднее вошла в состав концерна Saab и сейчас носит наименование Saab Bofors Dynamics.



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