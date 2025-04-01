В Беларуси установили показатель стоимости человеко-дня в строительстве

Постановлением Минстройархитектуры № 33 от 10 марта 2025 года установлен показатель стоимости работ, приходящейся на 1 человеко-день работы проектировщиков и специалистов строительных организаций. Согласно документу, стоимость 1 человеко-дня работы специалистов 14 разряда разработчиков проектной документации в среднем по стране составляет с 1 января 377,14 рубля (ранее 317 рубля). Показатель применяется при определении стоимости разработки проектной документации на возведение, реконструкцию, ремонтно-реставрационные работы, капитальный ремонт, благоустройство объекта, снос ресурсным методом.

Стоимость 1 человеко-дня работы специалистов заказчиков, застройщиков и инженерных организаций в среднем по стране с 1 января составляет 385,56 рубля (ранее 307,7 рубля). Этот показатель применяется при определении стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика, стоимости инженерных услуг в строительстве ресурсным методом.

Признаются утратившими силу постановления Минстройархитектуры № 5 от 30 января 2023 года, № 69 от 30 июня 2023 года и № 27 от 18 апреля 2024 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.