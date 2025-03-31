В Минтруда и соцзащиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в апреле

Министерство труда и социальной защиты рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в апреле.

Так, 29 апреля (вторник) – Радуница по календарю православной конфессии. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.

Рабочий день с 28 апреля (понедельник) переносится на 26 апреля (суббота). Таким образом выходными днями являются: 27,28, 29 апреля – 3 дня.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в апреле при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной – 21 рабочий.

Расчетная норма рабочего времени во втором месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 166 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 165 часов.

В Минтруда также дали ориентировку, если на большие выходные выпадает отпуск, командировка или обучение.

Если 28 апреля приходится на период отпуска (трудового, социального) работника, то 26 апреля — нерабочий день. Если 28 апреля приходится на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, то 26 апреля — рабочий день.