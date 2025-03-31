Эксперты обнаружили нацеленный на криптокошельки Android-троян

Специалисты Threat Fabric обнаружили новое семейство вредоносного ПО для мобильных устройств на Android. Троян нацелен на определенные банковские приложения и популярные криптокошельки.

Вредонос под названием Crocodilus обладает возможностями проводить атаки с оверлеем, осуществлять кейлоггерство, обеспечивать удаленный доступ к устройству и «скрытые» операции.

Изначально вирус устанавливается через дроппер, обходящий ограничения ОС Android 13 и новее. После развертывания ПО запрашивает включение Accessibility Service, и, получив разрешение, подключается к серверу управления.

Crocodilus работает непрерывно, отслеживая запуски целевых приложений и отображает оверлеи для перехвата учетных данных. Как только пользователь вводит пароль или PIN-код криптокошелька, он получает предупреждение о необходимости создать резервную копию приватного ключа. Используя эту информацию, злоумышленники могут получить полный контроль над приложением и вывести все средства.

Crocodilus регистрирует все выполняемые жертвой действия по изменениям текста на экране, работая как кейлоггер. Но троян в дополнение захватывает экран Google Authenticator, передавая злоумышленникам OTP-коды.

«Используя украденные персональные и учетные данные, злоумышленники могут получить полный контроль над устройством жертвы, используя встроенный удаленный доступ, совершая мошеннические транзакции без обнаружения», - отметили эксперты Threat Fabric.

Crocodilus может отображать черный экран и отключать звук при работе приложений, чтобы сделать действия мошенников на устройстве незаметными для пользователя.

Специалисты подчеркнули, что троян даже в своих ранних версиях демонстрирует «уровень зрелости, нетипичный для недавно обнаруженных угроз».

«Crocodilus, уже замеченный в атаках на банки в Испании и Турции, а также популярные криптовалютные кошельки, явно создан для охоты за дорогостоящими активами», - добавили они.