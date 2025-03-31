В Беларуси определились с количеством ввозимых седельных тягачей с пониженным утилизационным сбором

Постановлением Минтранса и Минпрома № 22/1 от 11 марта 2025 г. на 2025 год определено количество ввозимых в 2025 году седельных тягачей, в отношении которых применяются ставки утилизационного сбора в пониженном размере.

Согласно документу, в 2025 году в Беларусь можно будет ввезти с уплатой минимальных ставок утилизационного сбора 300 тягачей 5-го экологического класса и 700 - 6-го экологического класса.

Кроме того, постановлением Минтранса № 23 от 11 марта 2025 г. определен порядок согласования приобретения седельных тягачей экологических классов 5 и 6.

Для согласования приобретения седельных тягачей заинтересованное лицо должно подать в уполномоченный орган заявление согласно приложению. Если заявление подает представитель, необходимо также предоставить копию документа, подтверждающего его полномочия. Заявление подается на каждый седельный тягач.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления, рассматривает документы. Затем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения уполномоченный орган информирует заинтересованное лицо о согласовании или несогласовании приобретения седельных тягачей, а также Государственный таможенный комитет - об идентификационных номерах седельных тягачей в случае согласования их приобретения.

Оба постановления вступили в силу 30 марта 2025 г.