В Южной Корее задержали подозреваемого в крупнейшем лесном пожаре

Полиция Южной Кореи задержала мужчину, подозреваемого в организации крупномасштабного лесного пожара. Об этом сообщает Yonhap.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина устроил пожар 22 марта, когда проводил церемонию на семейной могиле в юго-восточном районе Исон провинции Кёнсан.

Из-за порывистого ветра и сухой погоды огонь быстро распространился на соседние районы Андон, Чхонсон, Йоньян и Йондок.

На сегодня лесные пожары уничтожили около 4 тысяч строений, в том числе храм Коун, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, дома, фабрики и другие объекты.

В полиции отмечают, что подозреваемый отрицает предъявленные ему обвинения. На следующей неделе полиция планирует провести совместное расследование в координации с Национальным институтом лесных наук, Национальной судебно-медицинской службой и представителями пожарной службы.

Управление лесного хозяйства Южной Кореи объявило в пятницу, что лесные пожары в провинции Кёнсан-Пукто удалось взять под контроль, однако в ночь на субботу пожар вспыхнул вновь.

По данным службы, в результате крупнейшего лесного пожара в истории страны выгорело около 48 тысяч гектаров леса.

Пожар, начавшийся в уезде Санчхон и распространившийся на национальный парк Джирисан, в основном локализован. Тушение пожара ведется на окраине парка, на 200-метровом участке.

Власти привлекли к работам 50 вертолетов, 1473 единицы личного состава и 213 единиц техники. По состоянию на утро воскресенья пожар почти полностью потушен.

Тем не менее 30 человек погибли в Южной Корее в результате масштабных лесных пожаров, которые бушевали на юго-востоке страны уже больше недели.