Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Немецкие истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем.

Как сообщила пресс-служба ВВС Германии, российский Ил-20 появился в небе над Балтийским морем с выключенным транспондером и без плана полета. В небо были подняты немецкие истребители Eurofighter.

Военный самолет-разведчик РФ был перехвачен и "безопасно препровожден" от границ воздушного пространства НАТО.

Согласно информации немецких СМИ, инцидент произошел утром 27 марта к востоку от острова Рюген. Два немецких истребителя поднялись с авиабазы Росток-Лааге. Ил-20 не отвечал на радиосообщения и улетел в направлении Калининградской области РФ.