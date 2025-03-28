Власти Могилевской области повысили плату за проезд в общественном транспорте

Решением Могилевского облисполкома №12-24 от 17 марта 2025 года увеличена плата за проезд в общественном транспорте.

Согласно документу, проезд подорожает на 10 копеек. Одна поездка в автобусах и троллейбусах будет стоить 90 копеек, а в автобусах экспрессных маршрутов — 1 рубль.

В связи с этим вырастет и стоимость проездных билетов. Так, в Могилеве месячный проездной билет на один вид транспорта будет стоить 40,5 рублей, а на два — 54,05 рубля. В Бобруйске билеты будут стоить 39,43 и 52,92 рубля, соответственно. В райцентрах месячный проездной на автобус обойдется в 34,42 рубля. Пересмотрена стоимость и других видов проездных.

Тарифы на пригородные перевозки повышаются на 1 копейку. Они будут стоить на обычных маршрутах – 11 копеек за км, на скоростных маршрутах – 12 копеек за км, на экспрессных маршрутах – 14 копеек за км, на дополнительных рейсах – 13 копеек за км.

Решение будет опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці», после чего вступит в силу.