Туристическая подводная лодка затонула в Египте

Шестеро иностранцев погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула недалеко от египетского курортного города Хургада в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местного акимата.

Согласно информации СМИ, лодка «Синдбад» затонула недалеко от гавани. Компания уже несколько лет занимается организацией туристических поездок в Хургаду.

Между тем генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил как минимум о пяти российских туристах, двое из которых были несовершеннолетними, погибших в результате несчастного случая батискафа, идущего у берегов Хургады. Большинство пассажиров удалось спасти, угрозы их жизни нет.

Всего на борту лодки находилось 45 российских туристов, в том числе дети. Позже Воропаев сообщил, что судьба восьми человек остается неизвестной.

По данным консульства, авария на батискафе произошла на расстоянии одного километра от берега около 10:00 по местному времени в четверг.

Все туристы приобрели путевки в Египет у туроператора «Библио Глобус».

Ранее пострадавшие в результате инцидента, в том числе четыре человека в критическом состоянии, были доставлены в ближайшие больницы.