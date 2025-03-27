В Беларуси разработали рекомендации по увеличению доли отечественных товаров в торговле

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработало и направило заинтересованным сторонам рекомендации по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

«Рекомендации разработаны в целях увеличения представленности продукции белорусских производителей на внутреннем рынке и обеспечения населения безопасными и качественными товарами по приемлемым ценам», - поясняет ведомство.

В рекомендациях МАРТ подробно (вплоть до мелочей) расписывает, что кому следует делать для достижения поставленной цели.

Например, производителям рекомендуется выпускать востребованный покупателями ассортимент, внедрять новые импортозамещающие товары, активно продвигать бренды, отгружать продукцию на внутренний рынок по качеству и свойствам, не уступающим экспортной продукции, от однотонных коробов перейти к визуально красочным, интересным и удобным для выкладки и конечному потребителю боксам; использовать в наименованиях товаров госязыки, проводить акции, в том числе по снижению цен, рекламных игр и иных рекламных мероприятий, направленных на стимулирование продажи продукции и т.д.

Торговым сетям МАРТ рекомендует выделять товары отечественного производства в прикассовых зонах, размещать их на видных местах, обозначать надписями «Сделано в Беларуси» и стимулировать онлайн-продажи; визуально (информационно) обозначать на сайтах товары отечественного производства (например, цветами государственного флага, национальным орнаментом и т.п.); расширять сервисы доставки товаров белорусского производства; внедрять мобильные приложения для их продажи и др.

Кроме того, подробно расписываются методы выкладки товаров (вертикальная, горизонтальная, комбинированная, дисплейная, паллетная и общая).

С полным перечнем рекомендаций МАРТ можно ознакомиться здесь.