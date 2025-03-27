Последнее обновление: 27.03.2025 11:15

Президент Польши подписал закон о приостановлении права на убежище

Президент Польши Анджей Дуда подписал противоречивый закон, который предусматривает приостановление права на убежище. Об этом сообщает RMF FM.

По его словам, этот закон необходим для укрепления безопасности польских границ и безопасности поляков.

"Сегодня я принял решение, что так называемый закон о предоставлении убежища, который в последнее время обсуждался в польском общественно-политическом пространстве, вступит в силу. Я подписал этот закон и считаю, что он необходим для укрепления безопасности наших границ, для укрепления безопасности поляков", – заявил Дуда в среду перед вылетом в Рим.

Он добавил, что закон создает возможность для правительства ввести инструменты для ограничения миграции в Польшу, включая поиск убежища в Польше.

Подписать закон недавно призвали премьер-министр Дональд Туск, а также вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Правительство планирует информационную кампанию на иностранных языках, направленную на мигрантов в странах их происхождения, чтобы удержать их от попыток пересечь границу.

Любое приостановление права на получение убежища должно быть территориально ограничено и ограничено во времени до 60 дней, но затем может быть продлено путем голосования в парламенте.

Польский телеканал TVN24 отметил, что закон предусматривает исключение для несовершеннолетних без сопровождения взрослых, беременных женщин и особо уязвимых лиц, которые по-прежнему смогут просить убежища.

В правительстве Польши ранее анонсировали планы усилить патрулирование на польско-белорусской границе из-за растущих гибридных угроз.

Премьер-министр Дональд Туск вместе с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем и главой МВД Томашем Семоняком 22 марта посетил участок польской границы с Беларусью.



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