Чехия вводит проверки грузовиков на границе со Словакией из-за вспышки ящура

Чехия вводит проверки грузовиков весом более 3,5 тонны на границе со Словакией с полуночи четверга из-за вспышки ящура. Об этом объявил министр сельского хозяйства Марек Выборный после заседания правительства в среду.

По словам министра, ситуация начинает значительно ухудшаться. На границе Словакии, Венгрии и Австрии появилась новая вспышка, а зона защиты распространяется и на Австрию, сообщает Novinky.

"Если вспышка подтвердится, там находится 3 тыс. голов молочного скота, то есть еще один огромный источник инфекции. Мы делаем все возможное, чтобы исключить занесение инфекции в Чехию", – сказал Выборный.

Он не исключил возможных ограничений на въезд на фермы в некоторых приграничных районах вблизи словацкой и австрийской границ.

Для грузовиков будут использоваться дезинфицирующие коврики. Это одна из запланированных мер. Другие министерство обсуждает с ветеринарной администрацией и экспертами.

На внеочередном заседании 25 марта правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в связи с распространением инфекции ящура в некоторых хозяйствах страны.

Ящур не является заразным для человека. Однако, согласно международным правилам, все зараженные животные подлежат уничтожению.

Последний раз болезнь была зафиксирована в Чехии в 1975 году.