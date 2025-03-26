Последнее обновление: 26.03.2025 16:48

США протестировали систему ПРО Aegis по перехвату гиперзвуковой ракеты

Категории: США ПВО

Соединенные Штаты успешно протестировали работу системы противоракетной обороны Aegis морского базирования по перехвату гиперзвуковых ракет. Об этом сообщило Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency).

Работы проводились в районе американского Тихоокеанского ракетного полигона вблизи острова Кауаи 25 марта. В рамках теста имитировался перехват ракеты средней дальности действия с маневрирующим гиперзвуковым блоком, которая была запущена с военно-транспортного самолета C-17.

Система Aegis эсминца USS Pinckney показала способность отслеживания цели для ее перехвата с помощью ракеты Standard Missile 6 (SM-6), говорится в сообщении.

Реальный перехват не проводился.

"Наша способность поражать маневрирующие гиперзвуковые ракеты имеет решающее значение, если мы хотим защитить нашу родину и наши вооруженные силы от растущей опасной угрозы. Система вооружения Aegis будет играть важнейшую роль в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения, и сегодняшнее испытание продемонстрировало ключевые достижения", - заявил глава Агентства ПРО генерал-лейтенант Хит Коллинз.



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