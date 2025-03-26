Великобритания построит новый тоннель через Темзу стоимостью $13 млрд

Соединенное Королевство одобрило строительство нового автомобильного туннеля через реку Темзу на юго-востоке Англии стоимостью 10 миллиардов фунтов стерлингов ($13 млрд). об этом сообщает Reuters.

Лейбористское правительство поставило ускорение процесса планирования новых энергетических и транспортных проектов в центр своей программы роста с момента своего избрания в прошлом году. Таким образом, британское правительство поддержало расширение лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик.

«Когда я сказал, что буду поддерживать строителей, а не блокирующих, я имел в виду именно это. Предоставление зеленого света мосту через Темзу будет стимулировать экономический рост и сделает путешествия быстрее, безопаснее и надежнее», - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в социальной сети X (ранее Twitter).

Переход через Нижнюю Темзу, состоящий из тоннеля и дорог протяженностью 23 километра (14,5 миль), получил разрешение на строительство от министра транспорта Хайди Александер.

Тоннель соединит графство Кент на юге реки с графством Эссекс на ее северном берегу, что обеспечит большую пропускную способность дороги для транспортировки грузов между портами и центральной и северной Англией.

Идея строительства дополнительной переправы на этом участке реки к востоку от Лондона впервые была озвучена еще в 1989 году. Этот проект, официально предложенный тогдашним лейбористским правительством в 2009 году, стал примером трудностей, с которыми приходится сталкиваться при реализации инфраструктурных проектов в Великобритании.

Отмечается, что планирование может длиться годами, предполагать многочисленные консультации с необходимостью соблюдения, по мнению критиков, чрезмерно жестких экологических требований, и часто затрудняется возражениями со стороны местного сообщества.