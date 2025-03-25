Парижане на референдуме поддержали предложение сделать 500 улиц пешеходными

Жители Парижа на референдуме в воскресенье, 23 марта, проголосовали за то, чтобы сделать пешеходными 500 улиц и ликвидировать 10% парковочных мест. Об этом пишет Bloomberg.

Цель инициативы – увеличить пешеходное пространство в каждом районе города. Весной состоятся консультации с местными жителями, чтобы определить, какие улицы следует сделать пешеходными (в каждом районе – по пять-восемь). Средний бюджет реконструкции составляет €500 тыс. на каждую улицу.

Инициативу одобрили 66% избирателей, хотя явка была очень низкой – лишь 4% избирателей, имеющих право голоса.

В мэрии Парижа поддержали результаты референдума. Комиссар по зеленым насаждениям и озеленению Кристоф Найдовски (Christophe Najdovski) сказал, что высокий процент одобрения свидетельствует о том, что парижане четко заявляют, что они хотят "больше пешеходных улиц, меньше машин, больше природы в городе".

Однако не все рады зеленой политике нынешней власти города.

Некоторые бизнесмены и жители района Монмартр в комментарии агентству выразили обеспокоенность тем, что постоянная пешеходная зона и ликвидация парковочных мест вокруг базилики Сакре-Кер может неоправданно усложнить повседневную жизнь жителей этого района.

Президент ассоциации "40 миллионов автомобилистов" назвал уменьшение количества автомобильных дорог в Париже "постепенной конфискацией городского пространства", которая наказывает тех, кто не имеет другого выбора, кроме как сесть за руль. В этой ассоциации ликвидация парковочных мест вызывает особое недовольство после того, как город пообещал в своем климатическом плане на 2024-2030 годы ликвидировать 60 000 паркомест и заменить их деревьям.

Всего в Париже более 6 тыс. улиц.

Под руководством Анн Идальго город системно ведет политику увеличения пешеходного пространства на улицах.

Эти планы предусматривают закрытие автомобильного движения и ликвидацию парковочных мест, которые заменяют брусчатку и зеленые насаждения в соотношении два к одному.

Такая реконструкция имеет несколько целей: уменьшение загрязнения, поощрение пешеходного и велосипедного движения, снижение парникового эффекта в городе путем внедрения зеленых насаждений, регулирующих температуру, а также повышение устойчивости к подтоплению путем замены непроницаемых поверхностей открытым грунтом, который может поглощать больше влаги.