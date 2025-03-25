Последнее обновление: 25.03.2025 12:26

В Минской области проезд в общественном транспорте подорожал

Решением Минского облисполкома № 295 от 19 марта 2025 года повышена стоимость проезда в общественном транспорте.

Согласно решению, цены увеличены на 10 копеек. Поездка в городских автобусах будет стоить 90 копеек, в экспрессных маршрутах — 1 рубль.

Проездные билеты также подорожают.

В частности, стоимость проездных билетов многоразового пользования при городских перевозках пассажиров автобусами в регулярном сообщении следующая:

в городах с населением до 50 тыс. человек — 34,42 рубля за месячный проездной и 12,06 за декадный,

в городах с населением 50-250 тыс. человек — 39,43 рубля за месячный проездной и 13,86 рубля за декадный.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.



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