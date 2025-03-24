В Турции задержали нескольких журналистов по подозрению в поддержке мэра Стамбула

В Турции задержаны несколько журналистов по подозрению в поддержке арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает AP со ссылкой на профсоюз работников СМИ Турции.

По его данным, не менее восьми участников профсоюза - репортеры и фотожурналисты - были задержаны, когда освещали протесты".

Профсоюз обратился к властям через соцсети с призывом немедленно освободить их.

Имамоглу 23 марта был арестован по обвинению в коррупции, вымогательствах и руководстве преступной организацией. После его задержания 19 марта в городах Турции прошла волна уличных протестов.

МВД Турции объявило, что Имамоглу временно отстранен от должности.

23 марта арестованный мэр получил около 15 млн голосов на праймериз оппозиции, организованной Республиканской народной партией (РНП). 13,2 млн из проголосовавших не являлись членами РНП, но все равно выразили поддержку потенциальному кандидату в президенты.

Помимо Имамоглу, под стражу до суда заключены еще 47 человек, включая ключевого помощника мэра и двух глав районов Стамбула, одного из которых заменили на представителя властей.

Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он выступает в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Партия Эрдогана добилась признания результатов муниципальных выборов недействительными якобы из-за нарушений и настояла на проведении повторного голосования, по итогам которого Имамоглу вновь одержал победу. После выборов в минувшем году мэр сохранил свой пост.