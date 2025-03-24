Законопроект о евроинтеграции Армении включили в повестку сессии парламента

Профильная комиссия парламента Армении одобрила и включила в повестку сессии законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС, чтобы его можно было принять в основном чтении.

Решение было принято на внеочередном заседании постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции армянского парламента.

"Решение о включении законопроекта о евроинтеграции в повестку заседания парламента Армении было принято большинством голосов. Комиссия направит проект в повестку заседаний парламента, которые стартуют завтра", - сказал на обсуждениях председатель комиссии Арман Егоян.

Правительство Армении 9 января согласовало законопроект о начале процесса вступления в ЕС, после чего он был направлен в парламент. В феврале документ был одобрен в первом чтении. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что этот документ не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к Евросоюзу, поскольку вопрос требует вынесения на референдум. Глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.