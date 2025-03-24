С начала 2025 года из Польши депортировано более 200 граждан Беларуси. Об этом пишут польские СМИ.

«Среди иностранцев, в отношении которых были исполнены решения об обязательном возвращении, наибольшее количество составляют граждане Грузии, Беларуси и Молдовы», - сказал представитель главного командования Пограничной охраны подполковник Анджей Юзвяк.

Всего за два месяца из Польши были депортированы более 1300 иностранцев, что на 85% больше, чем в прошлом году. В это число входят 260 граждан Грузии, 220 граждан Беларуси.

Кроме того, из страны выслали 150 граждан Молдовы, 90 — Колумбии, 80 — Украины и 60 — России. В основном речь идет об иностранцах, которые нарушили законы в Польше. Среди них - осужденные за нападения, драки, телесные повреждения, пьяную езду, нарушители запрета на управление транспортным средством, перевозчики мигрантов.