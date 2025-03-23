Пентагон приступил к расследованию утечек данных после скандала с Маском

Пентагон приступил к расследованию, которое предусматривает тесты на полиграфе, чтобы отследить источники утечек информации. Об этом сообщает Bloomberg.

Расследование началось после того, как бизнесмен Илон Маск призвал привлечь к ответственности всех чиновников Минобороны США, якобы распространяющих "злонамеренно ложную информацию" об отношениях миллиардера с военными.

В ответ на обвинения, связанные с недавним визитом Маска в Пентагон, руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер призвал провести расследование "несанкционированного разглашения" информации о национальной безопасности, а виновных в этом "передать в соответствующий правоохранительный орган для уголовного преследования".

Расследование утечек "начнется немедленно и завершится отчетом для министра обороны", написал Каспер в служебной записке, опубликованной поздно вечером 21 марта. По словам чиновника, доклад будет содержать полный перечень несанкционированных разглашений данных в Пентагоне и рекомендации по "улучшению таких усилий".

Маск, самый богатый человек в мире с миллиардными оборонными контрактами, посетил Пентагон 21 марта для разговора о сокращении расходов и инновациях. Визит вызвал споры еще до своего начала после того, как издание The New York Times со ссылкой на источники заявило, что бизнесмен должен быть проинформирован о сверхсекретной информации о планах американских военных на случай потенциальной войны с Китаем.

Чиновник имеет значительные деловые интересы в этой стране, а его взгляды на нее также вызывали беспокойство, поскольку тот назвал Тайвань "неотъемлемой частью Китая" и предлагал сделать самоуправляющийся остров административной частью КНР.

В то же время и президент Дональд Трамп, и министр обороны Хегсет отрицали планы проведения мероприятия для Маска. Лидер США признал потенциальный конфликт интересов бизнесмена, объясняя, почему он никогда не предоставит миллиардеру такой брифинг.