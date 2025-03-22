Американская компания Boeing разрабатывает первый в мире истребитель шестого поколения F-47. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"По моему приказу военно-воздушные силы США приступили к созданию первого в мире истребителя шестого поколения. Ничто в мире не может даже приблизиться к нему", - заявил Трамп.

При этом он не пояснил, почему истребитель получил название F-47. Трамп лишь назвал это "красивым числом" и сказал, что "название выбрали генералы".

Ряд СМИ отмечает, что сейчас Трамп - 47-й президент Соединенных Штатов.

Новый истребитель будет превосходить все аналоги по скорости, маневренности, боевой нагрузке и станет "самым смертоносным". Будет применена стелс-технология для малозаметности, благодаря чему самолет станет "практически невидимым, добавил Трамп.

По его словам, работы над F-47 ведутся почти пять лет, а на экспериментальных версиях самолета уже якобы проводили испытательные полеты.