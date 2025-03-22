Последнее обновление: 22.03.2025 13:42

Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу после пожара

Лондонский аэропорт Хитроу в субботу возобновил работу после произошедшего накануне сильного пожара на близлежащей электроподстанции в Хейсе на западе британской столицы.

"Рейсы в Хитроу возобновлены, аэропорт открыт и работает в полном объеме", - говорится на сайте лондонского аэропорта.

Накануне работа аэропорта была нарушена из-за пожара на подстанции, которая обеспечивает предприятие электричеством.

Хитроу - один из самых загруженных аэропортов мира, в прошлом году он обслужил почти 84 млн пассажиров. В среднем в нем взлетает или садится самолет каждые 45 секунд.



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