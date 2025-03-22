В Турции продолжаются протесты против ареста мэра Стамбула

На третий день после задержания мэра столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу протесты проходят во многих районах страны, в первую очередь в стамбульском районе Сарачане. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Мы приехали в Сарачейн не для того, чтобы провести митинг, а для того, чтобы принять меры и получить результат... Клянусь, мы вернем Таксим», - заявил на митинге в Сарачане председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озел.

В акциях протеста в Стамбуле приняли участие студенты вузов, представители политических партий и профсоюзов.

Протестующие прошли маршем от площади Беязит до Сарачхане.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле.

В Анкаре студентам Ближневосточного технического университета (ODTÜ) не разрешили принять участие в акции протеста в центре города, в парке Гювен, перекрыв территорию.

В Измире, третьем по величине городе Турции, на Лозаннской площади прошла акция протеста. В акции принял участие мэр Измира Джемиль Тугай. С помощью водометов и перцового газа полиция не позволяла студентам проникнуть в здание Партии справедливости и развития в ночное время.

Акции протеста прошли также в городах Коджаэли, Измит, Бурса и др.

В разных уголках Турции, в мегаполисах и небольших городах проходят митинги и акции протеста против ареста одного из лидеров турецкой оппозиции, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он был задержан в рамках двух отдельных расследований - по обвинению в пособничестве террористической организации и во взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве.

Между тем мэр Стамбула Экрем Имамоглу отрицает выдвинутые против него обвинения.