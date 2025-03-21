Польша приостановит право на убежище для прибывающих из Беларуси мигрантов

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал, что в ближайшее время вступит в силу решение приостановить право на убежище для мигрантов, пересекающих границу через Беларусь.

По его словам, решение приостановить предоставление убежища для прибывших из Беларуси получило одобрение польского парламента и, как ожидается, будет подписано президентом Анджеем Дудой.

"Каждый день задержки подвергает наших пограничников, солдат и полицейских еще большему риску, продолжая этот острый кризис на границе. Благодаря этой жесткой политике мы эффективно останавливаем волну", – добавил он.

Закон, анонсированный еще в октябре 2024 года, предоставит правительству Польши право приостанавливать регистрацию заявлений о предоставлении убежища в определенных пограничных зонах на срок до 60 дней, который может быть продлен с согласия парламента.

Исключение составят уязвимые группы людей, в частности несовершеннолетние без сопровождения взрослых и беременные женщины.

Критики и правозащитные группы тогда раскритиковали этот план, назвав его незаконным и нарушающим как законодательство ЕС, так и международное законодательство о беженцах.

Впрочем, в Евросоюзе позже фактически поддержали намерения Польши.

Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши, которую она ведет в ответ на гибридное давление со стороны Беларуси.

В 2021 году десятки тысяч людей пытались пересечь границу Польши с Беларусью, которая направила их туда в ответ на введенные против себя санкции.