В Беларуси существенно сократят перечень товаров, цены на которые регулируются

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило изменения в постановление правительства от 19 октября 2022 года №713 "О системе регулирования цен".

Как сообщает пресс-служба МАРТ, планируется существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются. Производителям будет предоставлено право устанавливать отпускные цены исходя из уровня рентабельности, сложившегося у предприятия в последние годы.

Кроме того, в планах определить для отечественных товаров уровень торговой надбавки, как правило, не меньше, чем для импортной продукции.

Проект постановления подготовлен с учетом поручений Лукашенко, данных на совещании 28 февраля 2025 года, предложений госорганов и бизнеса.

Ожидается, что планируемые изменения в постановление позволят "значительно снизить административную нагрузку на производителей и торговлю, повысить их финансовые результаты, не оказав значительного влияния на изменение розничных цен для потребителей".