В Молдове разрешат платежи и переводы в инвалюте между физлицами при купле-продаже недвижимости

Парламент Молдовы принял сегодня проект закона, регулирующий осуществление платежей и переводов в иностранной валюте по сделкам купли-продажи недвижимости.

Поправки вступят в силу 1 апреля 2025 года, передает МОЛДПРЕС.

Законодательная инициатива принадлежит депутатам фракции Партии «Действие и солидарность» Раду Мариану и Виктору Спыну и направлена на разрешение операций купли-продажи между физическими лицами-резидентами при условии осуществления платежей в иностранной валюте.

Такое предложение поступило в контексте выполнения закона об осуществлении наличных денежных расчетов, который ограничит наличные расчеты с недвижимостью стоимостью более €80 тыс. В этих случаях платежи придется осуществлять исключительно в электронном или банковском формате.

По мнению авторов, изменения позволят сократить дополнительные валютные издержки, связанные с операциями с недвижимостью, за счет устранения необходимости проведения валютных операций при сделках с иностранной валютой.

По данным Союза агентств по недвижимости, в предыдущем году было совершено более 16 тыс. сделок купли-продажи недвижимости, а средняя стоимость сделки составила около €100 тыс.

По предложению правительства совокупный лимит транзакций был увеличен до 200 тыс. леев для фитотехнической и садоводческой продукции и до 300 тыс. леев в год в случае животноводческой продукции в натуральном виде, в живой и убойной массе, за которые будут приниматься наличные платежи в пользу физических лиц.