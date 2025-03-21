Защитный барьер на границе Польши с Беларусью укрепили стальной арматурой

Секции защитной стены на границе Польши и Беларуси пришлось дополнительно укреплять стальной арматурой в целях противодействия проникновению на польскую территорию мигрантов. Об этом заявил в интервью газете Fakt пресс-секретарь службы польской пограничной охраны подполковник Анджей Юзвяк.

По его словам, это было сделано "с целью помешать мигрантам раздвигать прутья секций забора" и проникать на территорию Польши. Стальными прутьями стена была укреплена на протяжении более 180 км, сообщил он.

В целом в марте "количество попыток нелегального перехода границы возросло", сказал Юзвяк. Так, 19 марта было зафиксировано 135 таких попыток, 17 марта - 180. Пытаясь пересечь границу, нелегальные мигранты все чаще используют различные технические средства - кусачки для колючей проволоки, аккумуляторные пилы и домкраты для раздвигания металлических прутьев в секциях забора.

В среду на заседании Сейма замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек сообщил, что эффективность сдерживания мигрантов на границе составляет 90%.

По данным погранохраны, в феврале мигранты пытались перейти польскую границу около 500 раз, а в марте - больше 1100 раз.

В 2022 году польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой в 5,5 м. Поверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами.

Восточную границу Польши в настоящее время охраняют 6 тыс. солдат, а также 1,5 тыс. пограничников и сотрудников полиции.