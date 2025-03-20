Строительство заграждений на восточной границе Польши затянется. Это следует из заявлений главы польского Минобороны Владислава Косиняка-Камыша, которые он озвучил на пресс-конференции в Сейме.

По его словам, запланированных на данный момент на строительство укреплений "Восточный щит" на границе с Беларусью и Россией средств и времени недостаточно.

"Я считаю, что это стратегическая инвестиция. Ожидается, что к 2028 году она обойдется в 10 млрд злотых, плюс европейские деньги. Она не закончится в 2028 году, потому что это не только граница в северо-восточной части, но и должна простираться гораздо южнее, по всей восточной границе Польши", - сказал министр, которого цитируют польские медиа.

"Поэтому проект будет долгосрочным и гораздо более дорогим. Это должны быть гораздо более крупные инвестиции", - добавил он.

В конце 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о досрочном завершении возведения первого участка оборонительной системы "Восточный щит". Этот участок укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка близ поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области России.

Проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Беларусью и Россией. Стоимость Tarcza Wschod оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.