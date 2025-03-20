С 1 апреля в Беларуси будут действовать новые правила по охране труда при производстве пищевой продукции

В Беларуси с 1 апреля 2025 года начнут действовать новые правила по охране труда при производстве пищевой продукции, утвержденные постановлением Минтруда и соцзащиты № 122 от 31 декабря 2024 г.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правила устанавливают требования по охране труда при выполнении работ, связанных с процессами производства пищевой продукции на объектах промышленности по производству пищевой продукции.

Требования по охране труда, содержащиеся в правилах, направлены «на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых производством пищевой продукции, и распространяются на всех работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих производство пищевой продукции на объекте».

Правила содержат два раздела.

В первом разделе устанавливаются общие требования по охране труда при производстве пищевой продукции– требования при организации производства пищевой продукции, размещении оборудования и организации рабочих мест, эксплуатации оборудования, требования к электробезопасности, монтажу (демонтажу), ремонту и техническому обслуживанию оборудования, производственным процессам, выполнению работ по сульфитации (десульфитации) пищевых полуфабрикатов и продукции, окуриванию помещений и другие.

Во втором разделе – требования при производстве отдельных видов пищевой продукции (производство сахара, кондитерских изделий, пищевых концентратов и плодоовощных консервов, крахмалов и крахмальной продукции, масел растительных, дрожжей, солода, пива и безалкогольных и алкогольных напитков).