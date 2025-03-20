TON Space разрешил оплачивать комиссии в Telegram Stars

Разработчики некастодиального кошелька TON Space добавили возможность оплаты сетевых комиссий в Telegram Stars.

Они считают, что решение упростит работу с криптовалютами для многомиллионной аудитории мессенджера и позволит приобретать цифровые товары в мини-приложениях.

«Использование Stars для оплаты комиссий блокчейна будет способствовать более широкому принятию блокчейна TON, обеспечивая бесперебойные и простые транзакции», - отметил генеральный директор The Open Platform Андрей Рогозов.

Механизм оплаты интегрируют по аналогии с функцией Battery в кошельке Tonkeeper. Она использует предоплаченный баланс для «зарядки» и автоматически покрывает комиссии за транзакции при необходимости.

Напомним, в декабре 2024 года TON Space завершил стадию бета-тестирования. Число аккаунтов превысило 100 млн.

Летом того же года разработчики TON и Tonkeeper развернули поддержку безгазовых транзакций в новом стандарте кошелька W5 Smart Wallet.