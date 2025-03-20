Финляндию в очередной раз признали самой счастливой страной мира

Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН.

На втором и третьем месте Дания и Исландия соответственно. В первую десятку также вошли Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика, а вот Беларусь снова не включили в мировой рейтинг счастья. Последний раз она была включена в него в 2019 году и занимала 75-е место. Лучшей же позицией страны было 59-е место.

При этом Литва расположилась на 16-м месте, США - на 24-м, Польша — на 26-м, Латвия — на 51-м, Россия — на 66-м, Украина — на 111-м.

На последнем месте из 147 стран оказался Афганистан.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В его подготовке принимают участие социологическая служба Gallup и Оксфордский центр изучения благополучия. При составлении рейтинга исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и др. За основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период. Публикация рейтинга приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.