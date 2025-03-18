Агентство по атомной энергии создается в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании агентства республики по атомной энергии. Об этом сообщила его пресс-служба.

Согласно указу, агентство по атомной энергии образовано как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту республики, с передачей ему функций и полномочий Министерства энергетики в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

"Определить Агентство правопреемником прав и обязательств министерства энергетики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", - говорится в документе.

Этим же указом администрации президента поручено внести на рассмотрение главе государства: совместно с председателем агентства проекты положения об агентстве и его структуры; совместно с правительством - предложения по перераспределению штатной численности от министерства энергетики и соответствующих подведомственных организаций в агентство.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.