Первая в мире напечатанная на 3D-принтере железнодорожная станция появится в Японии

Крупный железнодорожный оператор Японии West Japan Railway (JR West) приступает к строительству первой в мире станции, напечатанной на 3D-принтере. Об этом сообщает CNN.

Новая станция будет расположена в южной префектуре Вакаяма, в 100 км к югу от Осаки - третьего по численности населения города Японии. Она заменит старый комплекс на станции Хацусима.

Компьютерная визуализация железнодорожной станции демонстрирует минималистичную белую постройку, на фасаде которой изображены дольки мандаринов. Структурные элементы станции будут предварительно изготовлены с помощью технологии 3D-печати, а затем доставлены на площадку, где рабочие, как ожидается, соберут их в течение шести часов. По данным местных СМИ, работы по сборке начнутся 25 марта.

К проекту присоединится строительная фирма Serendix, известная строительством футуристических домов с использованием технологии 3D-печати.

В JR West заявили, что этот проект предоставит им и другим японским компаниям возможность изучить "устойчивые строительные материалы и передовые технологии" для других регионов в будущем.

"Поскольку Япония сталкивается с проблемой сокращения и старения рабочей силы, внедрение инновационных технологий, таких как 3D-печать, будет способствовать модернизации планирования железнодорожной инфраструктуры", - также говорится в заявлении JR West.

Станция Хацусима является воротами на остров Дзиносима (Jinoshima), куда местные жители приезжают купаться и заниматься падлбордингом. В близлежащем городе Арида находятся местные рыболовецкие порты и горный хребет, усеянный апельсиновыми рощами.