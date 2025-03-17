Гражданина Японии приговорили к 7 кодам колонии в Беларуси

Вынесен обвинительный приговор в отношении подданного Японии Наканиси Масатоси. Об этом сообщает Генпрокуратура Беларуси.

«Генеральная прокуратура поддержала в Минском городском суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении подданного Японии Наканиси Масатоси, который с 2018 по 2024 годы осуществлял на территории Республики Беларусь агентурную деятельность», - говорится в сообщении.

На основании ст.358-1 Уголовного кодекса Беларуси Наканиси Масатоси назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин (21 тыс. рублей).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Наканиси Масатоси задержали в июле прошлого года. В сентябре государственное телевидение показало сюжет о нем, утверждая, что он «осуществлял сбор и передачу в адрес японской спецслужбы разведывательной информации военного характера».

В декабре стало известно о задержании в Беларуси еще одного гражданина Японии.