Литовская прокуратура заявила о причастности российской разведки к пожару в IKEA

Военная разведка России стояла за поджогом склада магазина IKEA в Вильнюсе в 2024 году. Об этом заявил в понедельник главный прокурор департамента расследования организованных преступлений Генпрокуратуры Литвы Артурас Урбялис.

Литовская прокуратура относится к поджогу как к акту терроризма, сообщает Reuters.

Дело передано в Вильнюсский окружной суд.

«Собранные данные позволили сделать вывод, что организаторы — российская военная разведка. В этом направлении расследование продолжено», - сказал Урбялис.

По версии следствия, поджог осуществили два гражданина Украины, один из них несовершеннолетний.

В Литве ему предъявлены обвинения в организации теракта и незаконном хранении взрывчатки, второй обвиняемый был задержан в Польше, его будут судить в этой стране.

IKEA «выбрали неслучайно, поскольку эта сеть ушла из России».

В мае прошлого года произошел пожар на складе торгового центра IKEA в Вильнюсе, пожар начался в 3:55 утра, загорелись металлические стеллажи с товарами — матрасами, плиткой, мебелью, полиэтиленовыми пакетами, сообщали СМИ.