Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для 144,5 тыс. многодетных семей

На 1 марта 2025 г. для многодетных семей открыто 144 581 депозитный счет «Семейный капитал».

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн. Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2025 годы для многодетных семей открыто 61,9 тыс. депозитных счетов на 1,6 млрд рублей.

По состоянию на 1 марта 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 93 306 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 75 258, на получение медицинских услуг – 10 260, на получение образования – 7 781, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 90 504 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 19 114, Витебская – 8638, Гомельская область – 14 407, Гродненская область – 10 723, Минская – 15 670, Могилевская – 9147, Минск – 12 805.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.