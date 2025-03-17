В Норвегии возле Осло из-за вероятной диверсии произошла утечка нефти

Норвежский оператор электросети Statnett обнаружил утечку от 50 до 60 тонн нефти на заброшенной трансформаторной станции вблизи Осло в воскресенье. Об этом говорится в сообщении компании.

В воскресенье вечером на старой трансформаторной станции "Хаманг" в городе Берум были обнаружены следы взлома. Был поврежден трансформатор, в результате чего вытекло много тонн нефти. Работы по сбору нефти начались немедленно и продолжаются до сих пор.

"Похоже, что кто-то прорезал ограждение, а затем ослабил крышку на трансформаторе, который находится там, и нефть начала вытекать", – сказал представитель компании Томас Феннефосс.

За расследование дела взялась полиция.

Пожарная служба сообщила Statnett о возможной утечке нефти в воскресенье днем. Statnett немедленно направил людей проверить ситуацию. Было быстро определено, что утечка происходит не из новой трансформаторной станции.

Поиск места утечки продолжился, и выяснилось, что нефть вытекает из трансформатора, расположенного на старой подстанции "Хаманг".

Вероятно, вытекло 50-60 тонн нефти. Большая часть нефти была собрана резервуарами и отстойниками на месте, но некоторая часть также попала в землю и была отнесена к реке Сандвик. Пожарная служба установила боновые заграждения на реке Сандвик, а муниципалитеты разместили абсорбенты для впитывания нефти.

Старая трансформаторная станция "Хаманг" больше не эксплуатируется после ввода в эксплуатацию новой станции прошлой осенью.

В течение последнего года в европейских странах участились случаи диверсий на различных объектах – речь идет о поджогах, повреждении электрокабелей.

В начале марта шведская полиция расследовала вероятный акт саботажа на острове Готланд.