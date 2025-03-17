Госпогранкомитет Беларуси рассказал свою версию закрытия на 9 часов КПП "Патерниеки"

Госпогранкомитет Беларуси решил рассказать свою версию закрытия на 9 часов латвийского контрольно-пропускного пункта (КПП) "Патерниеки".

Согласно информации ГПК Беларуси, сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") с 14:00 до 22:40 16 марта в одностороннем порядке и без уведомления белорусских пограничников прекратили оформление транспорта.

"Заложниками ситуации, которая стала результатом действий латвийских служб, оказались люди, пересекающие границу на автобусах, легковых авто и грузоперевозчики. Среди них были и граждане стран Евросоюза", - утверждает ГПК.

Ведомство называет причиной перекрытия движения группу африканцев, "следовавших в Европейский союз по действительным документам". После пересечения белорусско-латвийской границы в КПП "Патерниеки" десятерым иностранцам было отказано в оформлении.

Латвийский пограничный наряд перегородил дорогу в обоих направлениях металлическим забором и не пропускал иностранцев, пытающихся выяснить причину отказа во въезде.

"Белорусские пограничники незамедлительно отреагировали на перекрытие движения и предложили африканцам возвратиться на территорию белорусского пункта пропуска, чтобы латвийские службы возобновили оформление. Обо всем происходящем были уведомлены и люди, ожидающие выезда за границу", - говорится в сообщении ГПК Беларуси.

Утверждается, что изначально иностранные граждане, которые находились на латвийской территории, не соглашались возвращаться в Беларусь. Однако спустя 6 часов – в 20:00 – они покинули территорию Евросоюза.

"Белорусские пограничники предоставили африканцам помещение для отдыха, напоили их чаем, а затем организовали транспорт для возвращения в Беларусь. Несмотря на разрешение ситуации, Латвия возобновила пропуск транспорта лишь спустя более двух с половиной часов. Всего же граница оставалась закрытой на протяжении девяти часов", - гласит версия ГПК Беларуси.