OpenAI рекомендовала правительству запретить DeepSeek в США

Компания OpenAI рекомендовала правительству США запретить ИИ-модели китайской лаборатории DeepSeek, поскольку проект «субсидируется государством» и «контролируется им».

Документ представлен в рамках инициативы администрации Дональда Трампа «План действий в области ИИ». В нем утверждается, что продукты DeepSeek, в том числе нашумевшая нейросеть R1, небезопасны и «выполняют требования китайского правительства о предоставлении пользовательских данных».

Запрет на использование моделей из КНР во всех странах «уровня один» предотвратит угрозы в области конфиденциальности и безопасности, в том числе «риск кражи интеллектуальной собственности», утверждает американских стартап.

Неясно, относится ли призыв к открытым моделям DeepSeek, которые не содержат механизмов для сбора и передачи китайскому правительству пользовательских данных. Компании вроде Microsoft, Perplexity и Amazon размещают их на базе своей инфраструктуры.

Ранее OpenAI заподозрила DeepSeek в краже информации. При этом глава компании Сэм Альтман назвал DeepSeek-R1 «впечатляющей», учитывая ее возможности за свою цену.

Стартап также призвал правительство США разработать стратегию в области интеллектуальной собственности, которая «сохранит способность американских моделей обучаться на материалах, защищенных авторским правом».

«В Америке так много ИИ-стартапов, инвестиций и научных прорывов во многом благодаря тому, что доктрина добросовестного использования способствует развитию искусственного интеллекта», - пишет OpenAI.

Напомним, в августе 2024 года фирма объявила о партнерстве с издательством Condé Nast для отображения контента крупных изданий.