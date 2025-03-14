США возобновляют поставки Украине высокоточных бомб GLSDB после модернизации

США готовы возобновить поставки в Украину высокоточных управляемых бомб GLSDB, после того как они были модернизированы для лучшего противодействия российским помехам. Об этом сообщили агентству Reuters два человека, знакомых с этим оружием.

Боеприпасы прибудут на фоне сообщений о том, что украинские запасы дальнобойных ракет ATACMS иссякли.

Бомбы GLSDB были закуплены во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (Security Assistance Initiative).

В течение последних недель было проведено 19 испытательных стрельб с целью оценки эффективности модернизации GLSDB. Часть модификаций предусматривала повышение устойчивости оружия.

Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад, сказал один из участников боевых действий. Возвращение GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку соответствующие запасы уже есть в Европе.

Российское глушение помешало многим GLSDB большой дальности поразить намеченные цели, рассказали агентству в мае прошлого года три человека, знакомых с проблемами.

В течение последнего года Украина стремилась получить оружие большой, чтобы Киев мог атаковать и разрушать российские линии снабжения и склады.

В ответ на этот вызов "Боинг" предложил Пентагону новое оружие с дальностью действия 161 км – GLSDB. Эта бомба имеет небольшие крылья, которые увеличивают ее радиус действия, и состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, которые являются распространенными в арсеналах США и относительно недорогими.

Но навигационная система GLSDB, которая позволяет ей обходить такие препятствия, как горы и системы противовоздушной обороны, была успешно выведена из строя российским глушением, сообщили в мае три человека, информированных по этому вопросу.

Бомба изготавливается совместно компаниями SAAB AB и Boeing, и была разработана задолго до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, во вторник администрация президента Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил, что готов поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.