Европейцы не заинтересованы в цифровом евро - исследование

Граждане еврозоны не проявляют интереса к цифровому евро и не видят в CBDC большой ценности. К такому выводу пришли аналитики ЕЦБ, изучив ответы 19 тыс. респондентов из 11 стран ЕС.

Среднестатистическое домохозяйство выделило лишь небольшую часть в гипотетическом сценарии распределения €10 тыс. на его цифровую версию, оставив практически неизменной долю традиционных активов вроде наличных, текущих и сберегательных счетов.

Европейцы предпочитают существующие способы оплаты и не видят реальной выгоды в новом типе платежной системы на фоне огромного количества офлайн- и онлайн-альтернатив.

Опрос показал важность таргетированной коммуникации для повышения принятия актива, для решения которой ЕЦБ потребуются дополнительные исследования. Наиболее эффективным каналом воздействия может стать обучение через видеоролики с кратким и ясным изложением ключевых особенностей цифрового евро.

Отчет появился после критики CBDC в США. Член Палаты представителей Том Эммер 11 марта выступил в поддержку законов, направленных на регулирование стейблкоинов и осудил идею создания цифрового доллара.

Несколькими днями ранее он представил закон, запрещающий будущим администрациям эмитировать CBDC.

Запуск цифрового евро планируется к октябрю 2025 года при условии принятия необходимой нормативной базы, рассказала глава регулятора Кристин Лагард. Для реализации проекта нужно согласие Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

Лагард подчеркнула, что цифровой евро «необходим как на оптовом, так и на розничном уровне».

Напомним, в феврале в OMFIF обнаружили снижение интереса центробанков к CBDC. По данным исследователей, доля ЦБ, которые сообщили о меньшей склонности к эмиссии цифровой нацвалюты, выросла с нуля в 2022 году до 15%.

В марте четыре из восьми групп Европарламента выразили сомнения относительно запуска CBDC на фоне проблем в работе системы Target 2 (T2).