Последствия аварии танкера у побережья Великобритании локализованы

Последствия аварии танкера у побережья Великобритании, которая произошла утром 10 марта, "достаточно локализованы". Об этом заявил в четверг, 13 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Что касается причин, то их еще предстоит выяснить. Процесс запущен, но мы должны докопаться до сути", – сказал Кир Стармер, которого цитирует Reuters.

Напомним, авария произошла утром 10 марта недалеко от берегов Британии в Северном море: столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии.

Авиационное топливо с танкера в результате аварии попало в море. Масштабы экологического бедствия пока неизвестны.

Один из членов экипажа грузового судна считается пропавшим без вести и скорее всего погиб.

А владельцы судна рассказали, что капитан контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером в Северном море у берегов Британии, является гражданином России.