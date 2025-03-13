В Бельгии прошли обыски в офисах Huawei в рамках расследования коррупции в Европарламенте

Бельгийская полиция провела обыски в брюссельской штаб-квартире китайской технологической компании Huawei и нескольких домах в стране в рамках нового расследования дела о коррупции. Об этом сообщают две бельгийские газеты - Le Soir и Knack.

Согласно информации, лоббисты китайского технологического гиганта давали взятки евродепутатам, чтобы повлиять на принятие решений в ЕС. Источники сообщили газетам, что в деле могут быть замешаны около 15 действующих и бывших евродепутатов.

В четверг утром полиция провела обыск в 21 доме в рамках секретной операции в поисках доказательств возможных преступлений, включая взяточничество, подлог, отмывание денег и организацию преступного сообщества.

Кроме того, власти также конфисковали документы и электронные устройства.

В центре расследования находится 41-летний предположительный лоббист Валерио Оттати.

Он начал работать в китайской компании 6 лет назад, а до этого работал на итальянских евродепутатов, занимавшихся китайским досье в парламенте.

Если расследование коснется действующих членов Европарламента, бельгийские власти попросят парламент отказаться от иммунитета.

"Европейский парламент принимает к сведению эту информацию. Когда его просят, он всегда полностью сотрудничает с судебными органами", - заявил представитель Европарламента.

Европейский парламент ужесточил правила этики и прозрачности после так называемого скандала с "Катаргейтом".

Члены коррупционной сети, в которую были вовлечены евродепутаты, как выяснилось, в 2022 году принимали наличные и другие выгоды от стран Персидского залива в обмен на влияние на решения ЕС.

С тех пор ультраправые и евроскептически настроенные политики часто упоминают это дело, чтобы представить парламент и ЕС коррумпированными.