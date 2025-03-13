Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

В Китае запустили первый беспилотный тяжеловесный грузовой поезд

Беспилотный поезд грузоподъемностью 8120 тонн завершил испытательный рейс по железной дороге Шочжоу-Хуанхуа. Это событие ознаменовало начало эксплуатации первого в Китае беспилотного тяжеловесного грузового поезда, пишет онлайн издание «Жэньминь жибао».

Управление поездом осуществляется с использованием системы автоматического выбора оптимального режима тяги. Во время движения поездная бригада соблюдала соответствующие эксплуатационные стандарты и полностью исключила ручное вмешательство.

В ходе эксплуатации технология автономного вождения была полностью проверена с точки зрения безопасности, надежности и интеллектуального применения.



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